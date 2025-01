2025 rokiem Dragon Balla? Czekają nas nowe gry i filmy

To, co nas czeka w przyszłości, może być równie ekscytujące co, tytuły które już otrzymaliśmy. W specjalnym odcinku japońskiego programu radiowego All Night Nippon, zorganizowanym z okazji 40-lecia serii, Akio Iyoku odpowiedział na pytania dotyczące nadchodzących projektów. Jak zauważył jeden z użytkowników serwisu X, producent wspomniał, że „mogą” pojawić się ogłoszenia w 2025 roku, obejmujące filmy, gry, a może nawet nowe serie telewizyjne (czyżby w końcu kontynuacja Dragon Ball Super?)

Wczytywanie ramki mediów.