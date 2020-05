Alan Wake za grosze w promocji z okazji 10-lecia marki studia Remedy Entertainment

News

Maria Wawrzyniak ,

Dokładnie dziesięć lat temu, czyli 14 maja 2010 roku, na rynku zadebiutowała gra Alan Wake od studia Remedy Entertainment, wówczas przeznaczona wyłącznie na konsolę Xbox 360. Historia autora powieści, który z dnia na dzień zostaje ofiarą mrocznej tajemnicy po nagłej śmierci swojej żony, skradła serca wielu graczy i zapisała się na branżowych kartach historii jako legendarna produkcja. Deweloperzy ze wspomnianego studia już wczoraj zapowiedzieli, że właśnie dziś – 14 maja 2020 roku – będą razem ze społecznością świętować dziesięciolecie swojej marki poprzez wielką promocję na grę Alan Wake.

https://twitter.com/remedygames/status/1260540326323924994?s=20

Wszyscy zainteresowani mają czas do 18 maja na to, aby zaopatrzyć się w egzemplarz wspomnianej produkcji za niecałe sześć złotych – 5,39 złotych, precyzując. Promocja trwa zarówno w sklepie Steam, jak i GOG. Na platformie Valve możecie również wybrać Alan Wake: Collector’s Edition, która oprócz podstawki zawiera dodatkowe bonusy w postaci Alan Wake: Collector’s Edition Extras – a wszystko jest dostępne w cenie 7,19 zł. To jak, świętujecie razem z Remedy Entertainment?