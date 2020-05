News

Nawet jeśli do blockbustery i tytuły AAA cieszą się największą uwagą mediów, to nie da się ukryć, że po ograniu kolejnych głośnych tytułów publika nierzadko bawi się równie dobrze, albo nawet lepiej przy grach niezależnych. To właśnie indykom poświęcono najnowszą paczkę tanich gier na Humble Store – Humble Indie Bundle 21.

Zasady pozostały bez zmian – przez niespełna 14 dni możecie nabyć paczkę gier na PC Steam poniżej ich rynkowej wartości, samemu decydując, gdzie powędrują wpłacone przez Was środki. Pierwsze klucze już za symboliczne 1 euro, a po wpłacie na kwotę określoną w maksymalnym progu otrzymacie zawartość całego pakietu.

Oferta Humble Indie Bundle 21

Wpłata 1 euro (ok. 4,56 PLN):

Hotline Miami;

Beat Cop;

Dustforce DX;

Pakiet tapet;

Kolorowanki.

Wpłata równa średniej dotychczasowych wpłat: (6,5 euro = ok. 30 PLN w chwili pisania wiadomości)

Moonlighter;

25% zniżki na Moonlighter: Between Dimensions;

Gato Roboto;

Gra zostanie ujawniona za niespełna 7 dni.

Wpłata w wysokości 14 euro (ok. 64 PLN):

Hypnospace Outlaw;

Starbound.

https://www.youtube.com/watch?v=-O6PUh3reG0