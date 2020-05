Plotka: Valve szykuje dla użytkowników Steama program lojalnościowy z wirtualnymi przedmiotami i rabatami

News

Maria Wawrzyniak ,

Pavel Djundik jest twórcą serwisu Steam Database i kilka dni temu na swoim profilu na Twitterze opublikował wpis dotyczący planów Valve odnośnie rzekomego wprowadzenia specjalnego programu lojalnościowego dla użytkowników wspomnianego sklepu. Miałoby to funkcjonować na zasadzie punktów, które następnie przekładałyby się na różne nagrody, jak chociażby zniżki czy wirtualne przedmioty, a nawet punkty, które moglibyśmy wykorzystać do zwiększenia poziomu odznaki naszego profilu na Steamie. Co ciekawe, Djundik zaledwie dzień później zamieścił kolejny status, gdzie wspomniał o rozbudowanym systemie oceniania recenzji, do czego załączył również zrzut ekranu prezentującego fragment kodu z reakcjami, jakie moglibyśmy pod poszczególnymi recenzjami zostawiać.

https://twitter.com/thexpaw/status/1259246153088077824?s=20

Oczywiście, wszystkie poszczególne informacje wciąż należy traktować z odpowiednią dozą ostrożności i pamiętać, że firma Valve na ten moment w żaden sposób się do nich nie odniosła. Takie systemy tak naprawdę nie są w przypadku Steama niczym nowym – jeśli braliście udział w którejkolwiek większej wyprzedaży w przeszłości, to zapewne kojarzycie, że mogliśmy wówczas zbierać punkty, które następnie dało się wymienić na emotikony, naklejki czy zniżkę przy następnym zakupie.