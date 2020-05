Oferty tygodnia na Steamie i GOG.com – uczta dla fanów post-apo, gier akcji i nie tylko!

News

Maria Wawrzyniak ,

Wprawdzie poniedziałek dobiega już końca, ale na szczęście oferty tygodniowe – jak sama nazwa wskazują – dopiero wystartowały. Mamy więc dla Was zestawienie najlepszych i najciekawszych ofert zarówno z wyprzedaży w sklepie Steam, jak i GOG. Drugi sklep postanowił postawić na motyw i w ramach promocji możemy zgarnąć gry w klimacie post-apo (i nie tylko oczywiście). Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przypomnijmy, że w sklepie GOG rozpoczęła się dzisiaj promocja z okazji Miesiąca Świadomości o Zombie, razem z obniżkami cen gier z serii The Walking Dead, która powróciła do oferty sklepu. A teraz do brzegu!

Oferta tygodnia na GOG.com:

Oferta tygodnia na Steam: