Wyprzedaż w sklepie GOG z okazji Miesiąca Świadomości o Zombie oraz powrót serii The Walking Dead na platformę

Maria Wawrzyniak ,

Gry ze słynnej serii The Walking Dead są już dostępne w sklepie GOG – do tego w międzyczasie wystartowała tam specjalna wyprzedaż z okazji Miesiąca Świadomości o Zombie!

Jak głosi oficjalna wiadomość przedstawicielu sklepu GOG, znany przygodowy horror, inspirowany wielokrotnie nagradzanym komiksem Roberta Kirkmana, powraca – gry z serii The Walking Dead znów pojawiły się w ofercie wspomnianego sklepu i wszyscy zainteresowani mogą do 18 maja do godziny 15:00 czasu polskiego zgarnąć je z 25% zniżką. To jednak nie wszystko, bowiem równocześnie w GOG.com wystartowała wyprzedaż z okazji Miesiąca Świadomości o Zombie – tam znajdziecie sporo produkcji z tytułowymi zombiakami w roli głównej. Promocja również trwa do 18 maja do godziny 15:00, a poniżej udostępniamy listę najciekawszych ofert.