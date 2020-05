Horizon: Zero Dawn 2 ma być "graficznym wzorcem dla branży" – Guerrilla Games szuka kolejnych rąk do pracy

News

Maria Wawrzyniak ,

W najnowszej ofercie pracy w studio Guerrilla Games pojawiła się wzmianka dotycząca Horizon: Zero Dawn 2, która sugeruje, że gra będzie graficznym wzorcem dla branży.

Na oficjalnej stronie studia Guerrilla Games, czyli twórców odpowiedzialnych za stworzenie bestsellerowego Horizon: Zero Dawn, pojawiła się (podajemy za serwisem Games Radar) nowa oferta pracy, tym razem skierowana do artystów (technical vegetation artist). I chociaż nigdzie nie pojawiła się bezpośrednia wzmianka o kontynuacji wspomnianej produkcji, tak wszyscy wiemy, że najprawdopodobniej chodzi właśnie o Horizon: Zero Dawn 2. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę taki zwrot, jak industry-benchmark graphics, czyli graficzny wzorzec dla branży. Pracownik będzie członkiem jednego z czterech zespołów, które zajmą się stworzeniem bujnej i oszałamiającej roślinności, która będzie częścią niezwykłego wirtualnego środowiska. Zaznaczono również, że zainteresowani pracą powinni być obeznani z otwartym światem w grze.

Sytuacja robi się znacznie ciekawsza, gdy spojrzymy na wpis jednego z użytkowników Twittera, Skiandara Mahmooda, który zrobił zdjęcie oferty zaraz po pojawieniu się jej w sieci. Okazuje się, że została ona zmieniona tak, aby nie pojawiała się w niej żadna wzmianka o Horizon – a była tam na samym początku.