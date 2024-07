Byli twórcy Gothica założyli nowe studio. W planach mroczne gry akcji na mniejszą skalę

Twórcy zamierzają również pojawić się na targach gamescom 2024. Na oficjalnym kanale YouTube ukazał się natomiast świeży materiał od deweloperów, w którym informują o planach – skoncentrowaniu się na tworzeniu gier niezależnych i udostępnianiu regularnych, coponiedziałkowych aktualizacji związanych z działalnością studia. Para podzieliła się również linkami do mediów społecznościowych, gdzie można śledzić kolejne kroki twórców:

Podczas Piranha Becken TV powtarzaliśmy, że „pasja jest najcenniejszą walutą”. Wciąż w to wierzymy, mamy mnóstwo pasji do naszej pracy i nie możemy się doczekać, aby działać dalej. Uwielbiamy tworzyć gry wideo, w które osobiście lubimy grać i właśnie to będziemy robić w przyszłości. – przekazali w materiale na YouTube deweloperzy ze świeżo założonego Pithead Studio.