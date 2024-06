Klasyka kina wojennego ocenzurowana w zaskakujący sposób. Amazon wywołał kontrowersje

Full Metal Jacket to jeden z najbardziej znanych filmów Stanleya Kubricka, będący klasyką kina wojennego. Niedawno produkcja powróciła w ramach kontrowersji, które zostały wywołane przez Amazona. Okazuje się, że w ostatnich dniach doszło do zmiany głównej grafiki filmu na platformie Prime Video. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że najnowsza przedstawia hełm jednego z bohaterów, z którego został usunięty napis „born to kill”. Sprawę nagłośnił aktor Matthew Modine, który wcielił się w głównego bohatera Full Metal Jacket.

Full Metal Jacket – grafika filmu na platformie Prime Video wywołała kontrowersje

Aktor napisał w serwisie X, że osoby odpowiedzialne za tę zmianę najwyraźniej nie zrozumiały filmu i przesłania, jakie niesie jego bohater. Dodał, że napis „born to kill” oraz przypinka z pacyfistycznym symbolem podkreśla dwoistość tej postaci. Co ciekawe, sama przypinka nie została usunięta.