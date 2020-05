News

Zgodnie z wcześniejszą zajawką, Warner. Bros oficjalnie ogłosiło kolejny pakiet dodatkowej zawartości do najnowszej odsłony serii Mortal Kombat 11. Rozszerzenie zatytułowane Aftermath obok nowych zawodników zaoferuje także kolejny rozdział kampanii fabularnej w wydanej w minionym roku bijatyce. Co równie ważne, wraz z omawianym tu pakietem w Mortal Kombat 11 pojawi się doskonale znany Wam policjant z Detroit – Alex Murphy, czytaj RoboCop. Poza nim do gry wracają Fujin i Sheeva. Pakiet zadebiutuje 26 maja na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych.

Mortal Kombat 11 dostępne jest na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

