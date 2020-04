Trwa oficjalna zapowiedź nowego Assassin’s Creed. Oglądaj z nami

News

Wygląda na to, że przy okazji zapowiedzi nowej odsłony serii Assassin’s Creed firma Ubisoft postanowiła powrócić do rozwiązań zaprezentowanych przy zapowiedzi Far Cry Primal. Od kilkudziesięciu minut dziesiątki tysięcy graczy obserwują, jak Kode Abdo znany także jako BossLogic tworzy kluczową grafię nowego Assassin’s Creed. Cóż, oglądajcie razem z nami, a gdy praca artysty dobiegnie końca i Ubisoft poda nam jakieś konkrety, to z pewnością się o tym dowiecie.

https://www.youtube.com/watch?v=2FNg9SW3MVI