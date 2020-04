Sony Santa Monica poszukuje pisarza – już niedługo nowy projekt twórców God of War?

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis SegmentNext, wewnętrzne studio Sony Santa Monica niedawno zamieściło nowe ogłoszenie o pracę, w którym poszukuje głównego pisarza. Twórcy God of War nie zdradzili jednak, jakim projektem zajęłaby się nowa osoba, aczkolwiek raczej nie chodzi tutaj o wspomnianą produkcję z Kratosem w roli głównej. Jeśli pamiętacie bowiem, w listopadzie ubiegłego roku Cory Barlog, dyrektor kreatywny wspomnianego zespołu, zamieścił na swoim profilu społecznościowym na Twitterze tajemniczy wpis. Do tego ustawił nowe zdjęcie profilowego z satelitą Voyager 1, a na miejscu zdjęcia w tle pojawiła się grafika przedstawiająca gwiazdy. Po udostępnieniu tamtych zajawek nietrudno było się domyślić, że Barlog chciałby zająć się w przyszłości grą z gatunku sci-fi.

https://twitter.com/corybarlog/status/1192467959882477569?s=20

Oczywiście, nowe God of War wciąż pozostaje opcją – ogłoszenie o pracę zostało jednak sformułowane w sposób, który jasno daje do zrozumienia, że deweloperzy z Santa Monica chcą, aby cała sprawa nie została szczególnie nagłośniona. Może tutaj więc chodzić o God of War 5, ale równie dobrze może właśnie chodzić o produkcję sci-fi. Jak myślicie? Jedyne, co możemy znaleźć w ogłoszeniu, to wzmianka o grach definiujących gatunek, o wymaganej umiejętności opowiadania historii i o konieczności zrozumienia połączenia między rozgrywką i narracją. Pisarz zajmie się tworzeniem wyrazistych charakterów i przykuwających uwagę dialogów. Cóż. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że osoba, która ostatecznie zostanie zatrudniona na stanowisku głównego pisarza, wykona świetną robotę.