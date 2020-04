Imperial City z Obliviona? Nie, to budowla w Minecrafcie – zobacz genialny projekt zespołu Varuna

News

Maria Wawrzyniak

Być może gdzieś Wam już mignęły zdjęcia najnowszego projektu zespołu Varuna, który jakiś czas temu przyjął zlecenie na stworzenie wirtualnego Labiryntowego Miasta Orario z produkcji anime pod tytułem Is It Wrong to Try to Pick Up Girls. Zaczynając jednak od początku – Varuna to grupa profesjonalnych twórców w grze Minecraft. Tak, profesjonalnych. Mówiąc twórcy, chodzi tutaj między innymi o architektów, designerów lub innych artystów, którzy za pomocą produkcji studia Mojang tworzą niesamowite kreacje, najczęściej jako właśnie płatne zlecenia. Ich najnowszy projekt, czyli wspomniane już Labiryntowe Miasto (które przypomina Imperial City z Obliviona), dosłownie zalało internet. My akurat podajemy za serwisem PC Gamer, aczkolwiek na oficjalnym profilu zespołu Varuna na Twitterze znajdziecie mnóstwo innych publikacji na temat ich projektu.

Twórcy przyznali, że stworzenie Labiryntowego Miasta Orario zajęło im ponad dwa miesiące, przy czym codziennie przeznaczali na budowanie około dwanaście godzin. Każdy budynek ma bowiem pełnoprawne wnętrze wypełnione szczegółami – a budynków jest tutaj, no, całkiem sporo. Oczywiście, nie dowiedzieliśmy się, ile zleceniodawca zapłacić za projekt, aczkolwiek możemy się domyślać, że nie chodzi tutaj o małe pieniądze. Zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę zespołu, gdzie znajdziecie wysokiej jakości grafiki przedstawiające zarówno Orario, jak i inne projekty grupy.