W specjalnym wpisie na Twitterze studia Kojima Productions deweloperzy poinformowali, że ujawniona wcześniej data premiery gry Death Stranding na PC nie jest już aktualna. Okazuje się, że przesiadka na tryb zdalny nie poskutkowała utrzymaniem wcześniejszego tempa prac i twórcy potrzebują nieco więcej czasu na dopieszczenie pecetowej wersji. Nową datę premiery Death Stranding na PC wyznaczono na 14 lipca.

Przypomnijmy, że Kojima Productions zdecydowało się opuścić siedzibę studia dopiero w chwili, gdy u jednego z pracowników potwierdzono zarażenie COVID-19. Przesiadka na tryb zdalny odbyła się dopiero pod koniec marca, ale widocznie już na tym etapie jest pewne, że nie uda się dotrzymać czerwcowego terminu.

Death Stranding zadebiutowało w listopadzie ubiegłego roku na konsolach PlayStation 4 i zgarnęło bardzo rozbieżne noty, zarówno od recenzentów, jak i graczy. Osobiście przypadło mi do gustu to, jak twórcy uczynili wyzwanie z samego chodzenia w rzeczonej produkcji, a bardzo spokojne tempo rozgrywki pomagało w wieczornym rozluźnieniu. Jeśli stronicie od konsol, to już w lipcu będziecie mogli wyrobić sobie własną opinię na temat najnowszego dzieła Hideo Kojimy.

