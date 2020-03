Pracownik Kojima Productions z potwierdzonym COVID-19. Twórcy nie komentują Death Stranding na PC

News

Wygląda na to, że nawet przy zalecanych środkach bezpieczeństwa studiu Kojima Productions nie udało się uniknąć pandemii COVID-19. W najnowszym komunikacie prasowym przedstawiciele ekipy poinformowali, że przed kilkoma dniami jeden z deweloperów został odesłany do domu, a po wykonaniu testu otrzymał wynik pozytywny na obecność wirusa. Co ciekawe, twórcy dalej pracowali ze swojej siedziby i nawet potwierdzony przypadek choroby nie był wystarczającym powodem, by odgórnie przeskoczyć na pracę zdalną, ale twórcy się na nią zdecydowali.



W komunikacie czytamy, że wszystkie bieżące projekty ekipy będą w najbliższym czasie realizowane zdalnie. Jednym z nich jest bez wątpienia przygotowanie zaplanowanej na 2 czerwca premiery pecetowej wersji gry Death Stranding. Kojima Productions nie wydało w sprawie gry żadnego oświadczenia, więc przynajmniej na razie możemy zakładać, że wyznaczony wcześniej termin debiutu jest wykonalny.



Inna i zarazem niepokojąca sprawa, iż wedle powszechnej opinii każdy, kto miał kontakt z wirusem, ten go nosi. Jeśli to prawda, to w nadchodzących tygodniach ekipę może czekać paraliż. Cóż, pozostaje życzyć twórcom zdrowia i liczyć, że wyjdą z kryzysowej sytuacji bez szwanku. Jeśli pojawią się dodatkowe konkrety związane z Death Stranding, to z pewnością się o tym dowiecie.

https://www.youtube.com/watch?v=l9W7dDQUcBo

