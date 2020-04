News

Wygląda na to, że współpraca na linii Microsoft – CD projekt RED nie ograniczyła się jedynie do prezentacji kolejnych materiałów promujących grę na konferencjach Xboksa. Wczoraj na oficjalnych stronach i kanałach marki rozpoczęło się podgrzewanie atmosfery przed zaplanowaną na 20 kwietnia zapowiedzią. Fani ruszyli do rozwiązywania przygotowanych dla nich zagadek, ale niespodziankę zepsuł z jednej strony Amazon, a z drugiej informacje ukryte na samej stronie.

Nie wiemy, czy to wszystko, co Microsoft ma do zaoferowania, ale już dziś możemy zapowiedzieć specjalne wydanie konsoli Xbox One X z kontrolerem stylizowane na Cyberpunk 2077. Wpis w sklepie Amazon sugeruje, że pada będziemy mogli zakupić osobno, ale ten będzie także integralną częścią zestawu z konsolą, na co wskazuje podrzucona przez użytkownika DUDEMAN127 grafika na Twitterze.

Całość skupia się przede wszystkim na korporacji Arasaka, która będzie jedną z najważniejszych frakcji Night City w Cyberpunk 2077. Wkrótce poinformujemy Was o sugerowanych cenach zestawu i kontrolera, a tymczasem dajcie znać, czy przymierzacie się do zakupu.

Cyberpunk 2077 ukaże się 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W planach jest także wydanie gry na PlayStation 5 i Xbox Series X, ale jeszcze bez przybliżonego terminu. CD Projekt RED pracuje również nad trybem sieciowym w Cyberpunk 2077, który ma ukazać się po 2020 roku.

