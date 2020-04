News

Wygląda na to, że Valorant wyrasta na lidera wśród widzów platformy streamingowej Twitch.tv, a ograniczony dostęp do bety nakręcił czarny rynek kont, które otrzymały dostęp do gry.

Nie da się ukryć, że każda kolejna produkcja spod szyldu Riot Games bije rekordy popularności na platformach streamingowych. Po wielkim zainteresowaniu Teamfight Tactics przyszła pora na kolejne rekordy przy okazji testów beta sieciowej strzelanki studia zatytułowanej Valorant. Jak pochwalili się twórcy, tytuł w pewnym momencie oglądało jednocześnie przeszło 1,7 miliona użytkowników platformy Twitch.tv. Jak wiadomo, gdzie duże zainteresowanie, tam gracze upatrują szans na dodatkowy zarobek.

Nie inaczej jest w tym przypadku, gdyż już krótko po uruchomieniu bety na sieciowych serwisach aukcyjnych zaczęły pojawiać się konta, którym przyznano dostęp do testów. Przypomnijmy, że wciąż mowa tu o darmowej grze, która zadebiutuje tego lata. Tymczasem w sieci kwitnie handel kontami, a w niektórych przypadkach zainteresowani są skłonni zapłacić za dostęp do Valorant nawet 150 dolarów (ok. 625 PLN).

Surowym okiem patrzy na to samo Riot Games, które od razu zapowiedziało walkę z opisanym procederem. Po kilku sugestiach ekipa opublikowała na Twitterze krótki komunikat, w którym ostrzegła, że wiele odsprzedanych kont zostało już zablokowanych, a taki sam los spotka kolejne. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że firma wciąż regularnie wysyła zaproszenia do kolejnych graczy, więc spore grono zainteresowanych może lada dzień otrzymać stosowną wiadomość.

Cóż, jak zawsze oferta warta jest tyle, ile ktoś skłonny jest za nią zapłacić i wydaje się, że dostęp do Valorant gracze cenią całkiem wysoko. Tytuł zmierza wyłącznie na PC.

Będziecie grać w Valorant?

https://www.youtube.com/watch?v=g8amyzDHOKw

