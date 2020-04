The Elder Scrolls Online: Greymoor opóźnione o około tydzień

News

pepsi ,

W związku z przestawieniem się na pracę zdalną, Zenimax Online Studios napotkało na pewne przeszkody. Najwyraźniej nie są one jednak zbyt duże. Data premiery The Elder Scrolls Online: Greymoor co prawda ulegnie zmianie, ale tylko nieznacznie. “Wygląda na to, że będziemy w stanie wypuścić Aktualizację 26 (wraz z rozdziałem Greymoor) około tydzień później niż pierwotnie planowaliśmy” – napisał w poście do społeczności Matt Firor.

Ów pierwotny plan zakładał, że premiera nastąpi 18 maja na komputerach osobistych i 2 czerwca na konsolach. Są też jednak i dobre wieści. Na publiczny serwer testowy Greymoor trafi zgodnie z planem, czyli 20 kwietnia. Firor zapewnia ponadto, że nowy tryb pracy nie wprowadził w Zenimax Online Studios zbyt dużego zamieszania.

“W reakcji na obecną pandemię, wszyscy w ZOS pracują z domu od 16 marca. Po raz pierwszy w naszej historii próbujemy pracy zdalnej, ale na razie wszystko przebiega gładko” – stwierdza. “Jest to czas próby dla nas wszystkich, ale robimy wszystko, by nie zboczyć z kursu” – dodaje.

My Greymoor już sprawdzaliśmy – zapoznajcie się z naszymi pierwszymi wrażeniami.

