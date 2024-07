GreedFall 2: The Dying World z dokładną datą premiery we wczesnym dostępie

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera GreedFall 2: The Dying World we wczesnym dostępie odbędzie się 24 września 2024 roku. Deweloperzy ze studia Spiders opublikowali również nowy materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Niestety w udostępnionym przez francuski zespół zwiastunie na próżno szukać nowych fragmentów rozgrywki.

W połowie maja mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze fragmenty rozgrywki z GreedFall 2: The Dying World . Wczoraj natomiast deweloperzy ze studia Spiders postanowili przypomnieć graczom o swojej produkcji i podzielili się ważną informacją. Francuski zespół ujawnił bowiem, kiedy druga odsłona GreedFall zadebiutuje we wczesnym dostępie.

Twórcy GreedFall 2: The Dying World zapewniają jednak, że do czasu premiery we wczesnym dostępie gracze mogą liczyć na „wiele ekscytujących rzeczy”. Więcej informacji na temat wspomnianej produkcji ma natomiast pojawić się w sierpniu, kiedy to zostanie opublikowany nowy gameplay. We wrześniu studio Spiders zorganizuje natomiast kolejną transmisję live, na której m.in. podzieli się zaktualizowanymi planami rozwoju, a także odpowie na pytania fanów.