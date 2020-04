News

Twórcy szykują jedno rozbudowane rozszerzenie do The Sims 4 oraz mniejsze pakiety dodatkowej zawartości. Co nowego w The Sims 4?

Dobre wieści dla fanów serii symulatorów życia od studia Maxis Software. W najnowszym wpisie na oficjalnej stronie marki The Sims 4 twórcy podzielili się z nami swoimi planami na kilka nadchodzących miesięcy i ujawnili przy tym, że w grze pojawi się sporo zaskakujących nowinek. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że jeszcze w marcu cały odpowiedzialny za grę zespół przeszedł na pracę zdalną, co nieco spowolniło postępy w pracach, ale te sukcesywnie idą naprzód.

We wpisie czytamy, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy The Sims 4 otrzyma trzy nowe pakiety dodatkowej zawartości. Pierwszy z nich to pełnoprawne rozszerzenie o ponoć ciekawej, ale też zaskakującej tematyce. Na kolejne szczegóły musimy poczekać jednak do oficjalnej zapowiedzi. Obok tego powstają jednocześnie Pakiet rozgrywki i Pakiet akcesoriów społeczności, które pojawią się na rynku jeszcze tego lata. Maxis na razie skąpi konkretów, ale z uwagi na okienko wydawnicze, już niebawem powinniśmy wiedzieć nieco więcej.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Maxis Software pracuje nad nowymi sposobami na wspólną zabawę w The Sims 4 i chociaż od razu możemy zapewnić, że nie chodzi o tryb wieloosobowy, to ekipa ma już pomysł w tym zakresie. Cóż, sporo dobrego zmierza na serwery The Sims 4, a gdy tylko dowiemy się więcej, to z pewnością przeczytacie o tym na łamach naszego serwisu.

The Sims 4 jest dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

