W najnowszym komunikacie prasowym przedstawiciele Disneya pochwalili się swoim najnowszym projektem, Disney Mirrorverse, realizowanym z myślą o urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android. Okazuje się, że we współpracy ze studiem Kabam powstanie mobilne RPG akcji, w którym do wspólnej walki o przetrwanie alternatywnej rzeczywistości powalczą wspólnie bohaterowie z filmów Disneya i Pixara.



O Disney Mirrorverse nie wiemy zbyt wiele – gra przeniesie nas do mrocznego uniwersum, w którym tajemnicze siły czyhają, by przejąć świat. Stawić im czoła może jedynie zacna kompania strażników, w której skład wejdą rozmaite postacie z wielkiego ekranu. Nie wskazano jednak konkretnych bohaterów, ale kolejne szczegóły mamy poznać już wkrótce.



Całość może stanowić ciekawą alternatywę dla cyklu Kingdom Hearts, ale warto poczekać na pierwsze prezentacje tytułu. Komunikat prasowy nie wskazuje, by Disney rozważał wydanie gry poza systemami mobilnymi.

