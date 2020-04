Fallout 76 za darmo dla wszystkich, którzy posiadają grę w Bethesda.net

News

Maria Wawrzyniak ,

Za niecałe dwa tygodnie na platformie Steam zadebiutuje gra Fallout 76, a firma Bethesda Softworks postanowiła z tej okazji przekazać kilka ważnych informacji. Po pierwsze, każdy, kto zdążył nabyć egzemplarz na platformie Bethesda.net, może odebrać grę na Steamie bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów – wystarczy przejść pod ten adres i połączyć swoje konto Steam z kontem na platformie Bethesdy. Zalecamy jednak się pośpieszyć, bowiem macie na to czas do 13 kwietnia do godziny 5:59 czasu polskiego. Po drugie, gracze, którzy połączą swoje konta na obu platformach lub zakupią Fallouta 76 na platformie Steam między 14 i 28 kwietnia, mogą liczyć na gratis w postaci Fallout Classic Collection – zestaw zawiera gry Fallout, Fallout 2 oraz Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

Oprócz tego poznaliśmy również szczegóły na temat transferu postępów między platformą Bethesda.net a Steamem (i odwrotnie) – z powodów technicznych będziemy mogli przenosić pomiędzy platformami wszystko, prócz… subskrypcji Fallout 1st oraz uzbieranych Atomów. Co ciekawe, ograniczenia nie dotyczą jednak zakupionych przedmiotów w Atomowym Sklepie. Twórcy polecają więc wydać zgromadzone Atomy przed przeniesieniem się na inną platformę, a subskrybenci Fallout 1st mają skontaktować się z działem obsługi klienta, aby dowiedzieć, jakie mają dostępne możliwości.

Przypomnijmy jeszcze, że Fallout 76 zadebiutował 14 listopada 2018 roku na komputerach osobistych, PlayStation 4 oraz Xbox One. Wspomniana aktualizacja Wastelanders z kolei przede wszystkim wprowadzi do gry postacie niezależne, a także nowe zadanie główne, które będziemy mogli rozpocząć tuż po opuszczeniu Krypty 76.

