Sony podgrzewa atmosferę i zapowiada wielką wiosenną wyprzedaż w PlayStation Store

Maria Wawrzyniak

Oczywiście, istnieje opcja, że to jakieś Prima aprilis, ale… No, nic nie zmienia faktu, że subskrybenci newslettera PlayStation Network dostali już maile z zapowiedzią wyprzedaży.

Jeśli jesteście subskrybentami newslettera PlayStation Network, to najprawdopodobniej już o tym wiecie – wszyscy zapisani do listy mailingowej otrzymali w swojej skrzynce wiadomość o wielkiej wiosennej wyprzedaży (Spring Sale) w PlayStation Store, która ma wystartować już 1 kwietnia. Jak czytamy w mailu: nasza wiosenna wyprzedaż powróciła – przygotujcie się na zaoszczędzenie nawet do 60% na zakupach z ogromną ofertą gier, dodatków oraz innych. Dla wielu może to więc być okazja na zaopatrzenie się w nowe produkcje, powiększenie swoich (i tak już ogromnych) kupek wstydu, czy może zgarnięcie brakujących dodatków do gier, które już posiadacie. Tak czy inaczej, pozostaje mieć nadzieję, że nie jest to żart na Prima aprilis...

