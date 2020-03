Resident Evil 3 w pudełkowym wydaniu może nie trafić do wszystkich graczy w dniu premiery

News

Na oficjalnym profilu brytyjskiego oddziału firmy Capcom pojawiła się dzisiaj informacja dotycząca fizycznej dystrybucji gry Resident Evil 3 Remake w Europie. Chodzi oczywiście o możliwe problemy związane z obecną sytuacją panującą na całym świecie, w wyniku których nie wszystkie pudełkowe wersje produkcji trafią do zamawiających w dniu premiery. Jak głoszą twórcy w swojej wiadomości, choć data premiery Resident Evil 3 nie uległa zmianie, a gra wciąż zadebiutuje na rynku 3 kwietnia bieżącego roku, niektórzy Europejczycy mogą doświadczyć niewielkich opóźnień w dostawach fizycznych wydań produkcji. Tym samym Capcom stało się kolejną firmą, która poinformowała o komplikacjach dotyczących fizycznej dystrybucji gier – o pierwszym przypadku informowaliśmy Was w ubiegłym tygodniu, kiedy to Square Enix poinformowało, że choć samo Final Fantasy VII Remake dostaniemy na czas, tak zamówione wersje pudełkowe już niekoniecznie.

Oczywiście, to wcale nie oznacza, że Resident Evil 3 nie trafi do żadnych lokalnych sklepów czy w ogóle nie dotrze do graczy z Europy. Capcom ostrzega po prostu, że na horyzoncie pojawiły się pewne problemy, które mogą sprawić, że niektórzy z taką sytuacją się spotkają. Przy tym wszystkim oczywiście japoński gigant zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, aby wszystko poszło zgodnie z planem, a w razie czego będzie również nas na bieżąco informować. Przypomnijmy jeszcze, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

