Nintendo z prezentacją-niespodzianką, czyli wszystko, co pokazano na dzisiejszym Direct Mini

Nintendo postanowiło zrobić swoim fanom niespodziankę i zorganizowało dzisiaj Nintendo Direct Mini, czyli trwającą zaledwie trzydzieści minut prezentację napakowaną nowościami dotyczącymi nadchodzących oraz obecnych już hitów na konsolę Nintendo Switch. My natomiast zdecydowaliśmy się zebrać dla Was najważniejsze informacje, które znajdziecie poniżej – razem ze wszystkimi zwiastunami. Ogłoszenia dotyczyły, jak Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Animal Crossing: New Horizons czy Super Smash Bros. Ultimate, ale to oczywiście nie wszystko, a zaledwie ułamek tego, co zostało zaprezentowane. Zacznijmy więc!

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch już 29 maja bieżącego roku! Rozszerzona edycja kultowego klasyka dodaje nowy epilog Future Connected . Co ciekawe, tego samego dnia premierę będzie miała również specjalna edycja z 250-stronicowym art-bookiem.

Rozszerzona edycja kultowego klasyka dodaje . Co ciekawe, tego samego dnia premierę będzie miała również specjalna edycja z 250-stronicowym art-bookiem. Sporo gier z portfolio wydawcy 2K Games pojawi się na Switchu! Również 29 maja bieżącego roku posiadacze konsoli będą mogli zagrać w: XCOM 2 Collection (zestaw zawiera XCOM 2, cztery DLC oraz dodatek War of the Chosen), Borderlands Legendary Collection (zestaw zawiera Borderlands, Borderlands 2 oraz Borderlands: The Pre-Sequel), BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite: The Complete Edition oraz zestaw BioShock: The Collection .

Również 29 maja bieżącego roku posiadacze konsoli będą mogli zagrać w: . Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Expansion Pass – Pack 3 to rozszerzenie dodające zupełnie nową historię , gdzie jako fantastyczna czwórka superbohaterów zmierzymy się z samym Doctorem Doomem. Dodatki zadebiutowały już dzisiaj i wchodzą w skład Expansion Pass (19,99 USD).

to rozszerzenie dodające zupełnie , gdzie jako fantastyczna czwórka superbohaterów zmierzymy się z samym Doctorem Doomem. Dodatki zadebiutowały już dzisiaj i wchodzą w skład Expansion Pass (19,99 USD). Shinsekai: Into the Depths zadebiutowało na Nintendo Switch. Już dzisiaj zainteresowani mogą wcielić się w profesjonalnego nurka i eksplorować głębiny oceanów, zbierać surowce, ulepszając swój sprzęt, a także tworzyć nowe przedmioty. Dla zainteresowanych załączamy niżej zwiastun! Gra jest również dostępna w Apple Arcade.

Już dzisiaj zainteresowani mogą wcielić się w profesjonalnego nurka i eksplorować głębiny oceanów, zbierać surowce, ulepszając swój sprzęt, a także tworzyć nowe przedmioty. Dla zainteresowanych załączamy niżej zwiastun! Gra jest również dostępna w Apple Arcade. Zapowiedziano pierwsze sezonowe wydarzenie w Animal Crossing: New Horizons! Od 1 do 12 kwietnia gracze będą mogli wziąć udział w Dniu Królika, podczas którego naszą wyspę odwiedzi królik Zipper, który pochował na niej kolorowe pisanki . Znalezienie ich pozwoli na wytworzenie ekskluzywnych przedmiotów. Oprócz tego pod koniec kwietnia zostanie wypuszczona darmowa aktualizacja z okazji Dnia Ziemi .

Od 1 do 12 kwietnia gracze będą mogli wziąć udział w . Znalezienie ich pozwoli na wytworzenie ekskluzywnych przedmiotów. Oprócz tego pod koniec kwietnia zostanie wypuszczona . Good Job! zadebiutowało na Nintendo Switch – jest to szalona gra logiczna, w której wcielamy się w pracownika biurowego, który za wszelką cenę musi wykonać swoje zadanie . Może to jednak zrobić w sposób bezpieczny, jak i niszcząc absolutnie wszystko na swojej drodze – najważniejsze jednak, by zadanie zostało wykonane!

– jest to szalona . Może to jednak zrobić w sposób bezpieczny, jak i niszcząc absolutnie wszystko na swojej drodze – najważniejsze jednak, by zadanie zostało wykonane! Catherine: Full Body zadebiutuje na Nintendo Switch już 7 lipca bieżącego roku!

Ring Fit Adventure doczeka się darmowej aktualizacji, która doda do gry nowy tryb rytmiczny, gdzie będziemy musieli ruszać się do rytmu popularnych piosenek z innych marek Nintendo , w tym utworów z Super Mario Odyssey, Splatoon 2 czy The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Oprócz tego twórcy dodali również nowy tryb joggingu , gdzie nie musimy się martwić o walki z potworami, a także możliwość zmiany głosu naszego przewodnika na żeński i zmiany języka.

, w tym utworów z Super Mario Odyssey, Splatoon 2 czy The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Oprócz tego twórcy dodali również , gdzie nie musimy się martwić o walki z potworami, a także możliwość zmiany głosu naszego przewodnika na żeński i zmiany języka. King’s Bounty II zadebiutuje na Nintendo Switch jeszcze w bieżącym roku.

Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 – wiemy na razie, że zostanie nam zaprezentowany bohater z gry ruchowej ARMS, jednak na więcej szczegółów musimy poczekać do czerwca bieżącego roku.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy również zadebiutowało na konsoli Nintendo Switch!

Panzer Dragoon, czyli remake kultowej gry z konsoli SEGI, debiutuje jako czasowy tytuł ekskluzywny dla Nintendo Switch.

W sklepie eShop jest dostępna wersja demonstracyjna BRAVELY DEFAULT II, drugiej części niezwykle ciepło przyjętego jRPG-a.

Ulepszona wersja kultowej gry wyścigowej Burnout Paradise Remastered jeszcze w tym roku pojawi się na konsoli Nintendo Switch.

Pozostałe porty z innych platform:

Saints Row IV: Re-Elected (27 marca)

Trials of Mana (24 kwietnia)

The Elder Scrolls: Blades (wiosna 2020)

Minecraft Dungeons (wiosna 2020)

Warhammer 40,000: Mechanicus (maj 2020)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (30 czerwca)

Vigor (jesień 2020)

Star Wars Episode I: Racer (premiera wkrótce)

