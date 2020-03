Mortal Kombat: Komplete Edition nagle zostało usunięte ze Steama

News

Maria Wawrzyniak ,

Z platformy Steam regularnie usuwane są najróżniejsze gry i w miażdżącej większości przypadków niewielu nad tym faktem ubolewa. Zupełnie co innego jest w przypadku, gdy w tajemniczych okolicznościach z platformy Valve znika taka produkcja, jak Mortal Kombat: Komplete Edition. Tytuł od NetherReal Studios został zablokowany na życzenie wydawcy, czyli w tym przypadku firmy Warner Bros. Interactive Entertainment. Co ciekawe, firma na ten moment nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia tłumaczącego powód podjęcia takiej decyzji. Najprawdopodobniej, jak spekuluje wielu fanów, zniknięcie Komplete Edition ze Steama może być związane z obecnością Freddy’ego Kruegera w grze, bowiem prawa Warner Bros do wykorzystania wizerunku postaci miały wygasnąć pół roku temu i nie zostały odnowione. Jak jest w rzeczywistości? Cóż, pewnie się nie dowiemy.

