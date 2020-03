UEFA zdecydowało się przełożyć Euro 2020 na przyszły rok (lub samemu rozegrać mistrzostwa wirtualnie)

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak podaje między innymi serwis ESPN, tegoroczne Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, znane szerzej jako po prostu Euro 2020, zostały oficjalnie przełożone na rok 2021. Ostatecznie organizatorzy imprezy – Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) – zdecydowali, że wydarzenie odbędzie się w dniach od 11 czerwca do 11 lipca przyszłego roku. Oczywiście, mogliśmy tak już to zostawić, bo wszyscy doskonale wiecie, dlaczego tak się stało. Powodem jest oczywiście pandemia nowego koronawirusa SARS-COV-2 (większość używa skrótu CO-VID19, chociaż jest to skrót na chorobę, którą ten wirus wywołuje). Co w takiej sytuacji mogą uczynić miłośnicy piłki nożnej?

Jeśli lubicie grać, możecie pomyśleć nad kupnem (lub zainstalowaniem, jeśli już macie egzemplarz) gry eFootball PES 2020. Kilka dni temu informowaliśmy Was bowiem, że Konami zdecydowało się dotrzymać danego przed premierą słowa, w wyniku czego produkcja doczeka się aktualizacji wprowadzającej tryb turnieju UEFA EURO 2020. W pierwszej kolejności, a dokładnie 30 kwietnia, na serwerach wyląduje łatka zawierająca aż 55 drużyn narodowych oraz stadiony w Petersburgu i Wembley. Patch wprowadzający oficjalne rozgrywki Euro 2020 (oraz nowe funkcje w trybie MyClub) zostanie wypuszczony w czerwcu.

