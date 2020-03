News

Jeśli do tej pory nie udało Wam się nadrobić wszystkich braków wśród gier z bogatego portfolio firmy Ubisoft, to być może tym razem uda Wam się ustrzelić coś dla siebie. Francuski deweloper i wydawca wystartował ze specjalną wyprzedażą na platformie Steam, podczas której możecie zgarnąć wybrane tytuły nawet o 75% taniej. Przekłada się to na masę tytułów poniżej symbolicznej stówy oraz mnóstwo klasycznych produkcji, które nabędziecie już za kilkanaście złotych. Promocja potrwa do 26 marca, a poniżej kilka propozycji. Udanych łowów.

Assassin's Creed Odyssey - 82,46 PLN;

- 82,46 PLN; Assassin's Creed Origins - 62,47 PLN;

- 62,47 PLN; Far Cry 5 - 62,47 PLN;

- 62,47 PLN; Far Cry New Dawn - 71,96 PLN;

- 71,96 PLN; Far Cry Primal - 39,98 PLN;

- 39,98 PLN; Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 31,96 PLN;

- 31,96 PLN; Might & Magic Heroes VII - 39,97 PLN;

- 39,97 PLN; Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - 99,95 PLN;

- 99,95 PLN; Watch Dogs 2 - 74,97 PLN;

- 74,97 PLN; The Crew 2 - 62,47 PLN.

