Bydgoskie Madmind Studio podzieliło się z nami obszerną, trwającą przeszło 10 minut prezentacją rozgrywki w swojej nadchodzącej produkcji – pierwszoosobowej gry akcji zatytułowanej Succubus. Tym razem możemy zobaczyć w akcji szereg rozmaitych wymyślnych broni, które posłużą nam do eliminowania kolejnych piekielnych pomiotów. Twórcy nie oszczędzili nam brutalnych, nieco kontrowersyjnych, a przy tym pretensjonalnych scen, by zaprezentować, jak będzie wyglądać kolejna z naszych podróży do piekła.



Trzeba przyznać, że ekipa wyciągnęła wnioski z krytyki pod adresem Agony, co można zauważyć już w projekcie oświetlenia Succubus. Lokacje nie straciły wiele ze swojej urzekająco-odrzucającej brzydoty, ale widzimy je teraz o wiele lepiej. Nie sposób jednak nie zauważyć także niedoróbek w poszczególnych animacjach i faktu, iż wraz z postępem prezentacji, kolejne lokacje wydają się już nieco mniej dopracowane, niż te z początku materiału. Cóż, jest spory postęp, a projekt pozostaje bez oficjalnej daty premiery, więc możemy być dobrej myśli.



Succubus powstaje wyłącznie z myślą o komputerach osobistych.

https://www.youtube.com/watch?v=r4VM8l2mbhk

