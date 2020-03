Gustavo Santaolalla, kompozytor soundtracku do gry The Last of Us stworzy również muzykę do serialu HBO

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli graliście w The Last of Us, to na bank kojarzycie, prócz świetnej historii, równie świetną muzykę – ten został stworzony przez Gustavo Santaolalla, który dołączy do ekipy HBO.

W ubiegłym tygodniu HBO razem z Sony Pictures oraz PlayStation Productions nawiązały współpracę i poinformowały świat o powstawaniu serialu na podstawie The Last of Us od studia Naughty Dog. Scenariusz zostanie opracowany przez Craiga Mazina, czyli twórcę niezwykle ciepło przyjętego dzieła Czarnobyl, a także Neila Druckmanna, czyli scenarzysty oraz dyrektora kreatywnego odpowiadającego za wirtualną historię Joela i Ellie. Jeśli chodzi natomiast o producentów wykonawczych, będą nimi Carolyn Strauss i Evan Wells (prezes studia Naughty Dog). Wczoraj natomiast wspomniany Neil Druckmann zdradził, że soundtrack do serialu zostanie stworzony przez Gustavo Santaolallę, czyli kompozytora, który w przeszłości zajmował się również komponowaniem muzyki do pierwszego The Last of Us. Gustavo Santaolalla to argentyński muzyk i kompozytor muzyki filmowej, który urodził się 19 sierpnia 1951 roku w Buenos Aires. Już w wieku dziesięciu lat założył swój pierwszy zespół muzyczny, formację folkową Arco Iris.

Na ten moment wiemy o produkcji stosunkowo niewiele – nie znamy nawet orientacyjnej daty premiery czy jakichkolwiek szczegółów dotyczących obsady. Ujawniono tylko, że historia będzie opierała się na fabule pierwszej gry z cyklu, aczkolwiek nie wykluczono, że zostanie ona rozbudowana o wątki z części drugiej. Przy okazji przypomnijmy jeszcze, że The Last of Us: Part II od studia Naughty Dog zadebiutuje ostatecznie 29 maja bieżącego roku.

