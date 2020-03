DOOM Eternal na oficjalnym zwiastunie premierowym

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym kanale polskiego oddziału Bethesdy pojawił się dzisiaj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – premierowy zwiastun gry DOOM Eternal. Produkcja od studia id Software zadebiutuje 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Edycja na Switcha będzie dostępna w późniejszym terminie. Dwa dni temu zaprezentowano możliwości zmiany wyglądu głównego bohatera tytułu, Doom Slayera. Będzie można go ubrać w najróżniejsze wersje kolorystyczne podstawowego pancerza. To jednak nie wszystko – nasz Doom Slayer będzie mógł być gladiatorem czy nawet jednorożcem!

Wczoraj poznaliśmy zaktualizowane wymagania sprzętowe dla pecetów. Dzisiaj pozostaje nam więc zaprosić Was do obejrzenia wspomnianego zwiastuna premierowe. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania tekstu opisującego pokaz prasowy i nasze wrażenia, który znajdziecie pod tym adresem.

https://youtu.be/HwUZwIehT5Q

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis