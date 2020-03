Doom Slayer w stroju jednorożca? Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie!

News

Maria Wawrzyniak ,

Trochę ciężko uwierzyć w to, że premiera Doom Eternal już za dziesięć dni – produkcja studia id Software zadebiutuje już 20 marca na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Z tej okazji twórcy coraz częściej przypominają o grze. Dzisiaj na przykład na oficjalnym kanale studia Bethesda Softworks pojawił się ciekawy materiał pod tytułem Personalize Your DOOM Slayer, w którym zaprezentowano możliwości zmiany wyglądu głównego bohatera tytułu, czyli właśnie Doom Slayera. Będzie można go bowiem ubrać w najróżniejsze wersje kolorystyczne podstawowego pancerza. To jednak nie wszystko – nasz Doom Slayer będzie mógł być gladiatorem czy nawet jednorożcem! W przypadku ostatniej opcji chodzi oczywiście o strój białego jednorożca z bardzo fikuśnymi różowymi akcentami oraz skrzydłami na plecach.

https://youtu.be/SOUFABTB28w

Wszystkie kostiumy i inne dodatki będzie można zdobyć w trakcie grania i robienia postępów. Jedynie ostatni strój, czyli strój jednorożca, dostępny będzie wyłącznie dla abonentów Twitch Prime – jeśli więc posiadacie subskrypcję, wystarczy, że między 20 marca a 21 kwietnia połączycie swoje konto Bethesda.net z kontem Twitch. Przypomnijmy jeszcze, że mowa oczywiście o opcjonalnym abonamencie będącym częścią usługi Amazon Prime lub (w przypadku Polski przede wszystkim) Prime Video. Comiesięczna opłata w wysokości 5,99 euro, czyli około 20 złotych (przez pierwsze sześć miesięcy cena jest niższa, koło 13 złotych) i główną opcją abonamentu jest możliwość subskrybowania jednego kanału miesięcznie bez dodatkowych opłat. Ponadto regularnie możemy liczyć także na inne bonusy związane z czatem, korzystanie z unikalnych emotek i dodatkowych opcji kolorystyki, no i oczywiście – nagrody w grach.

