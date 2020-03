Oficjalna zapowiedź Sezonu Zasłużonych w Destiny 2 – oto, co musicie wiedzieć

News

Maria Wawrzyniak ,

Już 10 marca bieżącego roku rozpocznie się Sezon Zasłużonych (Season of the Worthy) w grze Destiny 2. Z tej okazji twórcy ze studia Bungie postanowili przedstawić najważniejsze informacje, a także zachęcić Strażników do walki nowym zwiastunem. Sezon potrwa aż do 9 czerwca, a do najważniejszych zmian oraz głównych atrakcji należą przede wszystkim Próby Ozyrysa (o ich powrocie możecie poczytać w osobnej wiadomości), nowe aktywności, zadania i bronie egzotyczne oraz kontynuacja wątku fabularnego (będziemy mogli pomóc Rasputinowi ocalić Ostatnie Miasto). Więcej informacji na temat zawartości wprowadzonej w Sezonie Zasłużonych znajdziecie również na oficjalnej stronie gry. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia zwiastuna, który możecie z kolei znaleźć poniżej.

https://youtu.be/p7Z1ufrNUns