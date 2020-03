News

Na przededniu tegorocznej edycji konwentu PAX East w Bostonie firmy Focus Home Interactive i Blackbird Interactive zapowiedziały wspólny projekt – rozbudowany symulator kosmicznego złomiarza zatytułowany Hardspace: Shipbreaker. Tytuł pozwoli nam przenieść się w przestrzeń kosmiczną, gdzie będziemy skupować prawa do porzuconych czy zrujnowanych statków, by następnie zabrać z nich wszelkie wartościowe fanty i urządzenia. Wszystko po to, by spłacić gigantyczny dług wobec zatrudniającej nas korporacji Lynx.



Twórcy oddadzą w nasze ręce szereg przydatnych narzędzi, które będziemy mogli swobodnie personalizować, a także zaawansowany system fizyki, której prawa musimy brać pod uwagę w codziennej pracy. Samo zbieranie złomu nie będzie wcale bezpieczne, gdyż wraki statków kosmicznych mogą skrywać wiele zagrożeń i przykrych niespodzianek, ale jeśli powinie nam się noga, to wspomniane Lynx z chęcią nas sklonuje, powiększając przy tym nasz dług. Tytuł skierowany bezpośrednio do fanów kosmosu i zabawy z fizyką w grach trafi również do użytkowników konsol PlayStation 4 i Xbox One.



Na tę chwilę wydawca nie ujawnił jeszcze oficjalnej daty premiery konsolowej wersji. Hardspace: Shipbreaker pojawi się na PC w Steam Early Access latem tego roku.

https://www.youtube.com/watch?v=ejnpOg5mKLk

