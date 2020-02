News

Przed końcem stycznia Focus Home Interactive i studio Blackbird Interactive ogłosiły, że szykują się do zapowiedzi wspólnego projektu. Dzisiaj mogliśmy poznać jego pierwsze szczegóły – ujawniono grę Hardspace: Shipbreaker. Podczas zabawy wcielimy się w kosmicznego złomiarza czy bardziej ratownika zniszczonych statków, który uda się na wielkie konstrukcje, by w przestrzeni ciąć je na kawałki w poszukiwaniu wartościowych elementów. Najsilniejszym punktem Hardspace: Shipbreaker ma być dochowanie wierności prawom fizyki, co będzie mocno warunkować nasze poczynania. Produkcja zmierza wyłącznie na PC i wstępnie pojawi się w katalogu Steam Early Access tego lata.



W dnień debiutu Wczesnego Dostępu Hardspace: Shipbreaker otrzymamy do dyspozycji kompletny pierwszy rozdział kampanii fabularnej; statki kosmiczne przypisane do dwóch klas oraz masę narzędzi roboczych, które będziemy swobodnie personalizować i rozbudowywać o szereg pomocnych funkcji. W kolejnych miesiącach twórcy szykują kolejne statki, zadania, codzienne wyzwania, rankingi i oczywiście wsparcie dla nieoficjalnych modyfikacji. Co ważne, twórcy nie są jeszcze w stanie określić, kiedy gra wyjdzie z Wczesnego Dostępu, bo nadal nie ustalili zawartości, która pojawi się w finalnej wersji.



Oficjalna prezentacja gry odbędzie się podczas tegorocznego konwentu PAX East w Bostonie, który zaplanowano na 27 lutego – 1 marca. Oczywiście ekipa w dalszym ciągu pracuje nad zapowiedzianym wcześniej Homeworld 3.

gallery:13648

https://www.youtube.com/watch?v=sDPgI9vkmYg

