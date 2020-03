W Dead or Alive 6 zapłacisz nawet za zmianę koloru włosów

News

Maria Wawrzyniak ,

Pomijając fakt, że wszystkie wdzianka dla bohaterów Dead or Alive 6 kosztują więcej, niż wynosi przeciętna pensja… To płacenie za zmianę koloru włosów jest już przesadą.

Wraz z najnowszą aktualizacją z numerem 1.20 w Dead or Alive 6 pojawiła się pewna rzecz. Zanim jednak do niej przejdziemy, chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że dodatkowej zawartości dla gry jest mnóstwo i możemy ją kupić łącznie za znacznie więcej pieniędzy, niż miesięcznie otrzymuje przeciętny pracownik od swojego pracodawcy. Wracając – jak głosi serwis Kotaku, od momentu wypuszczenia wspomnianej aktualizacji w Dead or Alive 6 każdy, kto gra w tytuł na PlayStation 4 i będzie chciał zmienić kolor włosów swojego bohatera, będzie musiał za to zapłacić 1 (jednego) dolara.

Za tego jednego dolara zakupimy bowiem Premium Ticket, który zapewni nam możliwość zmiany koloru włosów. Jeżeli więc macie postać z włosami w kolorze blond, ale chcecie, żeby była ruda, musicie za tę rudość zapłacić. A jak się Wam ten rudy nie spodoba i będzie chcieli wrócić do blondu, to też za to zapłacicie, bo oczywiście danego odcienia w żadnym przypadku nie odblokowujemy na stałe. Takie życie.

Przypomnijmy na koniec, że Dead or Alive 6 zadebiutowało 1 marca 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4.

