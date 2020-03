Plotka: Capcom ma w planach cztery duże gry, w tym jedną niezapowiedzianą z serii Resident Evil

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z najnowszymi spekulacjami, Capcom planuje wydać cztery duże gry w bieżącym roku fiskalnym, wliczając w to dwie produkcje z serii Resident Evil. Jak głosi serwis Wccftech, użytkownik Twittera o nicku AestheticGamer (znany również jako Dusk Golem) opublikował wpis, w którym twierdzi, że bieżący rok fiskalny Capcomu (który potrwa do 31 marca 2021 roku) będzie imponujący, bowiem deweloperzy mają w planach wydanie czterech dużych produkcji (w skrócie: hitów). Dwa z nich będą pochodziły z serii Resident Evil, z czego o istnieniu jednego wiemy już od dawna – chodzi oczywiście o Resident Evil 3 Remake. Druga produkcja spod tego samego szyldu ma zostać dopiero zapowiedziana. A jakby tego było mało, AestheticGamer twierdzi, że Capcom planuje wydać również piątą produkcję jeszcze przed 31 marca 2021 roku – ta jednak ma być nieco mniejsza, niż pozostałe, a większość określiłaby ją jako medium game.

Oczywiście, wszystkie powyższe informacje na ten moment należy traktować jako plotki (no, z wyjątkiem wzmianki o Resident Evil 3 Remake) – nie zmienia to jednak faktu, że AestheticGamer ma na swoim koncie sporo przecieków, które po pewnym czasie okazywały się trafne. Jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowo fakt, że ostatnimi czasy coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat nowego Street Fightera czy odświeżeniu Onimushy, być może – ale tylko być może – coś z tego okaże się rzeczywistością już niedługo! Czas pokaże. Na ten moment możemy Wam jedynie przypomnieć, że już niedługo, bo 3 kwietnia bieżącego roku na rynku na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One zadebiutuje wspomniane Resident Evil 3 Remake, czyli gruntownie odświeżona wersja kultowego survival horroru z 1999 roku. Po więcej informacji zainteresowanych zapraszamy pod ten adres.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis