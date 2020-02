News

Jeśli należycie do grona fanów gier Rockstara, a trudno dzisiaj znaleźć kogoś, kto nie jest, to mamy coś, co Was zainteresuje. Firma postanowiła nieco odświeżyć swoja oficjalną witrynę, jednocześnie wrzucając na nią dwa intrygujące obrazki. Pierwszy z nich przedstawia wyjętą z cyberpunkowych klimatów kobietę obejmującą logo studia, a drugi przypomina etykietę jakiegoś produktu.



Oczywiście od razu wystartowały spekulacje. Fani dopatrzyli się daty 1998 na butelce szampana, od razu przypisując to do lat 90. XX wieku, do których rzekomo ma zabrać nas GTA 6. Jednak patrząc na to na chłodno – studio Rockstar Games powołano w 1998 roku, więc raczej nie kryje się za tym żadna tajemnica. Co innego postać samej kobiety, która raczej nie przypomina żadnego z dotychczasowych projektów.



Tymczasem wspomniana już etykieta obok multum znaczków z logo Rockstara prezentuje dwie sentencje:

Killing dreams, Murdering hope, Fighting the righteous, Bullying the weak;

Why don’t You tell me what went wrong?

Rzućcie okiem na załączone do wiadomości grafiki. Kojarzycie je z dowolnym z produktów w dorobku ekipy?

Nie ma co ukrywać - wszyscy czekamy już na oficjalną zapowiedź GTA 6, która nie chce nadejść. Złośliwi powiedzą, że GTA Online w zupełności pokrywa zapotrzebowanie studia na amerykańskie dolary, ale pamiętajmy, że to Rockstar Games, które nie spoczywa na laurach. Sama idea grafik zbliżających do zapowiedzi została wykorzystana już przed ogłoszeniem Red Dead Redemption 2, gdy wszystkie media i kanały firmy zmieniły barwy na czerwień.

