Wygląda na to, że firma Curve Digital szykuje nam nostalgiczną wycieczkę do lat 90. XX wieku. Firma ujawniła najnowszy projekt w swoim katalogu wydawniczym, którym okazuje się utrzymana w stylistyce retro arcade’owa ścigałka Hotshot Racing. Tytuł zadebiutuje jeszcze tej wiosny na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Dokładnej daty premiery jeszcze nie ujawniono, ale poznaliśmy za to pierwsze konkrety tytułu.



Hotshot Racing oferuje charakterystyczną dla gier z końcówki minionego wieku oprawę wizualną low-poly, która dla zwiększenia czytelności oferuję masę wyrazistych kolorów. Tytuł jest wspólnym projektem studiów Lucky Mountain Games i Sumo Digital, a deweloperzy obiecują, że niezależnie od dedykowanej platformy sprzętowej w module singlowym pobawimy się przy stałym 60 FPS. Ekipa przygotowała szereg trybów rozgrywki – od standardowego turnieju GP po zabawy w policjantów i złodziei.



Istotnym elementem zabawy będzie możliwość lokalnej rywalizacji na podzielonym ekranie dla nawet czterech graczy, a także rozmaite wyzwania dla modułu singlowego i wieloosobowego. Rzućcie okiem na pierwszą paczkę screenów i towarzyszący zapowiedzi zwiastun.

gallery:13679

https://www.youtube.com/watch?v=Qce9nk7hkYg

