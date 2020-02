News

LM ,

Jeśli nie zaliczacie się do grona graczy, którzy wzdrygają się na myśl o graniu w strzelanki na konsolach, to mamy dla Was istotne doniesienia. Przy okazji rozpoczynającego się dzisiaj konwentu PAX East w Bostonie firma Focus Home Interactive opublikowała najnowszy zwiastun hardkorowej strzelaniny Insurgency: Sandstorm. Ten skupia się na wydaniu dedykowanym konsolom PlayStation 4 i Xbox One, które wedle najnowszych doniesień ukaże się dokładnie 25 sierpnia. Rzućcie okiem na targowy zwiastun.



Insurgency: Sandstorm to wymagająca sieciowa strzelanina, która pozwala nam uczestniczyć w fikcyjnych konfliktach zbrojnych, realizowanych na terenie Bliskiego Wschodu. Twórcy przygotowali szereg trybów dla rywalizacji i kooperacji, ale w Insurgency: Sandstorm próżno szukać modułu dla pojedynczego gracza. Całość z dużym naciskiem na współpracę z członkami drużyny i całkiem wysoki poziom trudności starć.



Insurgency: Sandstorm od dłuższego czasu dostępne jest na PC za pośrednictwem Steam. Za produkcję gry odpowiedzialne jest studio New World Interactive, które przygotowało wcześniej Insurgency i zrealizowane w czasach II wojny światowej Day of Infamy.

https://www.youtube.com/watch?v=74iltAzkcmo

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl