Jeśli mieliście okazję oglądać ubiegłoroczną galę The Game Awards, to zapewne kojarzycie z niej wątek muzyczny poświęcony grze Cyberpunk 2077. Organizatorzy zaaranżowali specjalny występ Grimes, kanadyjskiej piosenkarki, która – jak się okazało – użyczy swojego utworu dla ścieżki dźwiękowej cyberpunk. Na tym jednak nie koniec, gdyż jak ujawniła gwiazda, w hicie RED-ów pojawi się również jako postać niezależna. Jeśli nie jesteście gotowi na drobne spojlery, to w tym miejscu powinniście zakończyć lekturę.



Grimes wcieli się w piosenkarkę, która podczas jednego ze swoich koncertów popełni samobójstwo, ale zamiast pochówku doczeka się szybkiej wymiany narządów i na scenę powróci już jako cyborg. Nie wiemy, na jakim etapie rozgrywki pojawi się ten wątek, ale możemy przypuszczać, że będzie on jednym z elementów głównego wątku fabuły. Całość ma być mocna i zapadać w pamięć, tak jak specjalne wykonanie Wilczej zamieci Priscilli w Wiedźminie 3.



Jednocześnie piosenkarka zdradziła, że widziała godzinną wersję Cyberpunk 2077 i wypowiedziała się o grze w samych superlatywach. Oczywiście wypowiedź gwiazdy nie jest równoznaczna z oficjalnym komunikatem deweloperów, więc do przywołanych tu informacji należy podejść z odpowiednim dystansem. Jednak zanim go nabierzecie, dajcie znać, jak podoba Wam się taka koncepcja?



Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł zmierza również na konsole nowej generacji.

https://www.youtube.com/watch?v=mrZC1Jcv0dw&feature=emb_title

