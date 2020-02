News

Jeszcze w grudniu informowaliśmy Was o warunkach ugody, która miała zakończyć spór pomiędzy włodarzami studia Riot Games, a ich byłymi pracownicami. Przypomnijmy, że twórców League of legends oskarżono o liczne przypadki stosowania dyskryminacji płciowej względem kobiecej części ekipy. W rezultacie na rzecz około tysiąca pracownic Riot miało wypłacić 10 milionów dolarów odszkodowania, które miało być podzielone dla poszczególnych osób według stażu pracy i zajmowanej pozycji.



Ugoda to jedno, a sąd – jak się okazuje – drugie. 31 stycznia porozumienie zostało odrzucone przez sąd z uwagi na domniemane nieprawidłowości popełnione przez prawników. Teraz byłe pracownice Riotu mają nowych przedstawicieli, a ci zamierzają powalczyć z twórcami LoL-a o odszkodowanie opiewające na okrągłe 400 milionów dolarów. Oczywiście całość wymaga kolejnych działań na drodze prawnej.



Cóż, podczas gdy wydawało się, że sprawa została zakończona, ta rozgorzała na nowo i położy się cieniem na nadchodzących miesiącach w Riot Games. Firma nie zamierza składać broni i oskarża prawników o specjalne narzucenie zaporowej kwoty, by ściągnąć jak największą uwagę opinii publicznej. Jednocześnie zaznaczają, że kwota rzędu 400 milionów dolarów w takiej sprawie jest oburzająca, lekkomyślna i bez żadnych podstaw prawnych. Co o tym sądzicie?



Riot Games od 2010 roku wydało na rynku wyłącznie szalenie popularne League of Legends. W październiku minionego roku firma zapowiedziała szereg nowych projektów.

