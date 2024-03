Rowling grozi fanowi Harry’ego Pottera pozwem. Za kłamstwa wobec rodziny pisarki

Wszystko zaczęło się od postu Wizarding News w serwisie X, w którym poinformowali, że najstarsza córka J.K. Rowling zmieniła nazwisko i wyprowadziła się do Portugalii. Następnie napisali, że pisarka jest babcią i zasugerowali, że nigdy nie pokazała się publicznie ze swoją wnuczką. Na dodatek umieścili zdjęcie dziecka i matki, publikując ich wizerunek. Problem w tym, że jak twierdzi Rowling, są to obce, anonimowe osoby, które nie mają nic wspólnego z pisarką.

Do sprawy odniosła się organizacja For Women Scotland, która skrytykowała posty Wizarding News, zarzucając im, że przez publikowanie nieprawdziwych informacji, w tym zdjęcia i lokalizacji przebywania dziecka, może dojść do tragedii w postaci porwania dla okupu. Do sprawy odniosła się również sama Rowling, która zagroziła pozwem, jeżeli posty Wizarding News nie zostaną skasowane.

To nie są żarty. Dziecko i jego matka nie mają ze mną żadnego związku, Wizarding News. To nie jest moja córka. Twoja zemsta na mnie powoduje dodatkowe szkody niewinnym ludziom. Jeśli jedynym sposobem na ich ochronę będzie podjęcie kroków prawnych, podejmę je.

Wczytywanie ramki mediów.

Wizarding News usunęło post, ale osoba prowadząca konto nie poczuła się w obowiązku przyznania do błędu lub przeproszenia. Co więcej, nadal uważają, że ich informacje były prawdziwe, opierając się na „wielu źródłach internetowych”. Konto posiada ponad 37 tysięcy obserwujących.