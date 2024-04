Illaoi w 2XKO. Udostępniono nowy zwiastun bijatyki w świecie League of Legends

Fani League of Legends mogą sprawdzić, jak Kapłanka Krakena radzi sobie w nadchodzącej produkcji Riot Games.

Pod koniec lutego dowiedzieliśmy się, że Project L zadebiutuje na rynku jako 2XKO. Wówczas Riot Games ujawniło również termin premiery bijatyki w świecie League of Legends. Prace nad grą cały czas trwają, ale do sieci trafił właśnie nowy gameplay trailer. Udostępniony przez deweloperów materiał pozwala sprawdzić, jak we wspomnianej produkcji radzi sobie jedna z postaci.

2XKO na nowym zwiastunie. Riot Games prezentuje jedną z grywalnych postaci

Bohaterką najnowszego zwiastuna 2XKO jest Illaoi, Kapłanka Krakena, która powinna być dobrze znana miłośnikom League of Legends. Jak się okazuje, nie zabraknie jej również w nadchodzącej bijatyce od Riot Games. Już niedługo pierwsi gracze będą mogli sami przekonać się, jak wspomniana bohaterka radzi sobie w nowej roli.