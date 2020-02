Three Fields Entertainment zapowiedziało grę Dangerous Driving 2, duchowego spadkobiercę Burnout Paradise

News

Maria Wawrzyniak ,

Wygląda na to, że deweloperzy ze studia Three Fields Entertainment postanowili nie poddawać się po dość ciężkiej porażce Dangerous Driving i zapowiedzieli sequel chłodno przyjętej pierwszej części, czyli oczywiście Dangerous Driving 2. Produkcja ma zadebiutować pod koniec bieżącego roku na komputerach osobistych (najprawdopodobniej wyłącznie w Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Nintendo Switch. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na oficjalnej stronie internetowej produkcji, Dangerous Driving 2 ma przede wszystkim zaoferować nam otwarty świat pełen najróżniejszych ciekawostek, co większość fanów gier wyścigowych zna z gry Burnout Paradise czy serii Forza Horizon. Będziemy więc swobodnie przemierzać duża mapę i co jakiś czas napotykać na swojej drodze rywali, z którymi następnie będziemy konkurować w wydarzeniach. Największą atrakcją Dangerous Driving 2 mają być oczywiście kraksy, często z udziałem nawet kilkudziesięciu pojazdów.

Więcej szczegółów na temat gry poznamy prawdopodobnie w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Wiemy również, że grywalna wersja Dangerous Driving 2 zostanie zaprezentowana na tegorocznej edycji targów PAX East – te odbędą się w dniach od 27 lutego do 1 marca.

