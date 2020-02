CD Projekt z rekordem na warszawskiej giełdzie, firma jest trzecią największą spółką

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez serwis StockWatch.pl, wczoraj firmie CD Projekt udało się osiągnąć kapitalizację o wysokości 31,52 miliarda złotych na warszawskiej giełdzie – tym sposobem organizacja stała się trzecią najwyżej notowaną spółką. Po części jest to zasługa obecnej sytuacji PKN Orlenu, który odnotował 2-procentowe straty, przez co jego wartość spadła do 31,45 miliarda złotych. Jak głosi komunikat na stronie, wczoraj o godzinie 17:00 CD Projekt oficjalnie wyprzedził Orlen. Na koniec dnia za jedną akcję producenta gier płacono 330,80 zł (+0,55 proc.), co daje wycenę całej grupy 31,8 mld zł. Z kolei kurs akcji Orlenu spadł o 2,73 proc. do 73,44 zł. Kapitalizacja płockiego koncernu wyniosła na koniec dnia 31,4 mld zł. Podsumowując: CD Projekt nie bierze jeńców. Przed polskim producentem gier są już tylko PKO BP i PZU.

10 największych spółek na GPW:

PKO BP (43,59 miliarda złotych) PZU (34,14 miliarda złotych) CD Projekt (31,52 miliarda złotych) PKN Orlen (31,45 miliarda złotych) Santander Bank Polska (30,30 miliarda złotych) Bank Pekao (26,52 miliarda złotych) ING Bank Śląski (25,45 miliarda złotych) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (21,15 miliarda złotych) KGHM Polska Miedź (18,77 miliarda złotych) Cyfrowy Polsat (18,25 miliarda złotych)

