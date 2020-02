Animal Crossing: New Horizons z własnym Nintendo Direct, prezentacja już w tym tygodniu

News

Maria Wawrzyniak ,

Najwięksi fani Nintendo już od jakiegoś czasu wyczekiwali z niecierpliwością ogłoszenia nowego Direct, które miało być w lutym niespodzianką. Fani marki Animal Crossing w żadnym wypadku nie mają spokojniejszego życia, bowiem już za równe trzydzieści dni na rynku zadebiutuje najnowsza odsłona cyklu, New Horizons. A jeżeli przypadkiem należycie równocześnie do obu grup, mamy dla Was wspaniałą wiadomość – przedstawiciele firmy Nintendo zapowiedzieli wczoraj Animal Crossing: New Horizons Direct! Prócz sporych ilości informacji, dostaniemy także materiał z rozgrywki. Prezentacja rozpocznie się o godzinie 15:00 polskiego czasu. Jeśli sprawdzą się również ostatnie spekulacje, w ciągu najbliższych kilku dni otrzymamy zaproszenie na jeszcze jedno Direct, tym razem nieograniczające się już do konkretnej produkcji.

https://twitter.com/NintendoUK/status/1229888649283751943?s=20

Przypomnijmy, że Animal Crossing: New Horizons zadebiutuje 20 marca bieżącego roku wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Jest to już kolejna odsłona niezwykle ciepło przyjętej serii symulatorów, podczas których możemy posmakować beztroskiego życia w bajkowej wiosce zamieszkiwanej przez antropomorficzne zwierzęta.

