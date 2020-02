Twórca GTA odchodzi z Rockstara, Bioware pracuje nad Anthem 2.0 - GramTV News

Wideo

gram.pl ,

https://youtu.be/jKsMdrtWF7E

W nowym odcinku GramTV News przypominamy, że Dan Houser, ojciec serii GTA rozstał się z firmą Rockstar Games po 20 latach pracy. Jak to wpłynie na Grand Theft Auto VI? Zachęcamy również zapoznania się z naszym artykułem, w którym szerzej omawiany ten temat.

To oczywiście nie wszystko, bo wspominamy również o zapowiedzi Anthem 2.0, czyli przebudowanej wersji looter shootera od BioWare, a także o studiu Criterion Games, które wraca do tworzenia gier z serii Need for Speed. Nie zabrakło również nowych wieści ze świata Wiedźmina…

