GTA: Vice City Nextgen Edition na pierwszym gameplayu. Fani stworzyli remaster na silniku GTA V

Jeszcze w ubiegłym roku Revolution Team ogłosiło stworzenie własnego remastera kultowego Grand Theft Auto: Vice City. Projekt powstaje na silniku Rage Engine, czyli tym samym, który napędza GTA V oraz Red Dead Redemption 2. Do sieci trafił właśnie pierwszy gameplay, który prezentuje jedną z misji z GTA: Vice City Nextgen Edition.

GTA: Vice City Nextgen Edition – pierwszy gameplay z moda przenoszącego grę na silnik GTA V

Twórcy chcieli zachować oryginalną oprawę graficzną, więc w tym elemencie nie możemy dopatrywać się rewolucji. Mimo to grafika prezentuje się lepiej niż w wydanym pod koniec 2021 roku Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, a przynajmniej tak sądzi wielu graczy, którzy wyrazili entuzjazm tym projektem w komentarzach pod filmem.