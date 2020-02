Stranger Things 4 i pozdrowienia z Rosji, czyli pierwszy materiał promocyjny czwartego sezonu serialu

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Na polskim kanale Netfliksa pojawił się jeden z pierwszych materiałów promocyjnych czwartego sezonu serialu Stranger Things. Za pośrednictwem portalu Upflix została również opublikowana oficjalna informacja prasowa. Ostrzegamy jednak, że jeżeli nie zakończyliście jeszcze trzeciego sezonu, to zalecamy nie oglądać opublikowanego filmiku, bo… Cóż, wówczas zdziwią Was komentarze na YouTubie, w których wszyscy się niesamowicie z czegoś cieszą. Ciekawe, z czego. Jeśli jednak zakończyliście trzeci sezon, to mamy dla Was prawdopodobnie najlepszą wiadomość dzisiejszego dnia: HOPPER ŻYJE!

https://youtu.be/A9xi3NGOjWc

Cieszymy się, że możemy oficjalnie potwierdzić, że produkcja Stranger Things 4 jest w toku, a jeszcze bardziej z tego, że ogłaszamy powrót Hoppera! Chociaż to akurat nie do końca dobra wiadomość dla naszego "Amerykanina", który jest więziony na śnieżnym pustkowiu Kamczatki, gdzie czyha na niego niebezpieczeństwo ze strony ludzi... i nie tylko. Tymczasem w USA pojawi się nowe zagrożenie – coś długo dotąd skrywanego, coś, z czym wszystko jest związane…

